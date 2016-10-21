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مصرع 22 سودانيًا غرقًا وسط السودان

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مصرع 22 سودانيًا غرقًا وسط السودان مصرع 22 سودانيًا غرقًا وسط السودان

أرشيفية

لقي 22 شخصًا مصرعهم غرقا ونجا 4 أشخاص من غرق مركب في ولاية شمال كردفان وسط السودان.

وتواصل السلطات البحث عن ناجين من المركب، الذي كان على متنه نساء وأطفال.

وكان الضحايا يهمون بالوصول عبر الضفة الأخرى لخور أبو حبل الموسمي «مجرى مائي» في مدينة تندلتى، إلا ان المركب امتلأ بالمياه وبدأ بالغرق.

وأفاد قائد المركب وأحد الناجين أن المركب غرق بسبب الحمولة الزائدة، مشيرا إلى أن المركب كان يعمل بالشراع والهواء وليس عبر محرك.

وغالبا ما تتسبب وسائل النقل البدائية التي تعتبر وسيلة النقل الوحيدة للمواطنين في مقتل عشرات المواطنين خاصة في المناطق النيلية والزراعية بالسودان.

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