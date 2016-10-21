إحباط محاولة انقلاب جديدة في بوركينا فاسو واعتقال 10 أشخاص

قال مسؤولو أمن في بوركينا فاسو إنهم أحبطوا محاولة انقلاب جديدة في البلاد، وألقوا باللوم على حرس رئاسي سابق.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن وزير الأمن سيمون كومباوري قوله، اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 10 أشخاص اعتقلوا، ولا يزال المشتبه به الرئيسي طليقًا.

وتقول السلطات إن المحاولة دبَّرتها قوات موالية للرئيس السابق الذي أجبر على التنحي منذ عامين بعد انتفاضة شعبية.

وتم تفكيك الحرس الرئاسي المشكّل من 1300 عنصر العام الماضي بعد محاولتهم الإطاحة بالحكومة الانتقالية التي تشكلت عقب فرار الرئيس بليز كومباوري من البلاد.

وقالت وزارة الأمن إن آخر محاولة تم التخطيط لها لتتم في 9 من الشهر الجاري، إلا أنها أحبطت عندما قُتل اثنان من الحرس الرئاسي السابق أثناء محاولتهما دخول العاصمة.