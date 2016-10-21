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«البيئة»: تجميع 200 ألف طن قش أرز من 6 محافظات

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«البيئة»: تجميع 200 ألف طن قش أرز من 6 محافظات «البيئة»: تجميع 200 ألف طن قش أرز من 6 محافظات

ارشيفية

مراسل«ONA»:

قالت وزارة البيئة، إن الفروع خلال الإقليمية بمحافظات الشرقية، الغربية، البحيرة، الدقهليه، كفر الشيح، القليوبية، تمكنت من تجميع 200 ألف طن قش أرز، فيما وصل عدد محاضر حرائق المخلفات الزراعية الى ما يقرب 10 آلاف محضر.

وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، أنه تم التفتيش على (٣٣١٣) منشأة صناعية كبرى وصغرى ومتوسطة ووجد (١٢٥٠) منها مطابق و(١٣١٢) متوقف و(٧٥١) مخالف، كما تم فحص عوادم السيارات حيث بلغ إجمالي عدد المركبات التي تم فحصها حتى تاريخه (43) ألف مركبة منها (37) ألف مركبة مطابقة وعدد (6) آلاف مركبة مخالفة كما تم فحص عدد (٢٠٥٤) اتوبيسات نقل عام منها (١١٠٥) مطابق و(٩٤٩) مخالف.

كذلك قامت وزارة البيئة من خلال أفرعها الإقليمية بعمل عدد (٤٨٣) ندوة توعية حتى الان، وورد للادارة العامة لخدمة المواطنين عدد (792) شكوي من خلال وسائل الاتصال المختلفة فبلغ عدد شكاوي خدمة الواتس اب (٢٥٤) شكوي، والخط الساخن19808 (٣٥٦) شكوى وموقع التواصل الاجتماعي facebook (٤٥) شكوى والموقع الالكتروني للوزارة (122) شكوى، و(15) شكوى من مجلس الوزراء والبريد والفاكس، حيث يتم تحويل جميع الشكاوى الواردة الي الإدارات المختصة بالجهاز والفروع الإقليمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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أونا