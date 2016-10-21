أخبار عاجلة

لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة الإسكندرية تشارك اجتماعات اتحاد الجامعات المتوسطية

Google+ Print
جامعة الإسكندرية تشارك اجتماعات اتحاد الجامعات المتوسطية جامعة الإسكندرية تشارك اجتماعات اتحاد الجامعات المتوسطية

>الإسكندرية – أسماء على بدر

شارك الدكتور عصام الكردى نائب رئيس جامعة اﻻسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل رئيس الجامعة اجتماعات اتحاد الجامعات المتوسطية والاحتفال بالعيد الخامس والعشرين لإنشاء الاتحاد والمنعقدة فى روما من ٢٠-٢١ أكتوبر، والذى شارك فيه رئيس جمهورية إيطاليا سرجيو ماتاريللا وإيرينا بوكوفا أمين عام اليونسكو والدكتور فرانكو ريتسى مؤسس الإتحاد والأمين العام.

وقال القائم بعمل رئيس الجامعة فى بيان اليوم، إن الاحتفالية لها أهمية بالتعاون بين جامعات شمال وجنوب المتوسط فى دعّم الأبحاث المشتركة والبرامج التعليمية والبحث العلمى وخدمة المجتمع والبيئة، كما أكد على أهمية التعاون الثنائى بين الجامعات القائم على تبادل الخبرات والأساتذة والطلاب والتعاون فى المشروعات المشتركة وعلى تقديره لنشاط اتحاد الجامعات المتوسطية فى المشروعات المنفذة والتى تشارك فيها جامعة الاسكندرية.

حضر الاجتماعات رؤساء وممثلين عن جامعات دول حوض البحر الأبيض المتوسط من وألبانيا والجزائر وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا والأردن ولبنان والرأس الأسود والمغرب وفلسطين والبرتغال واسبانيا وسوريا وتونس وتركيا وفنلندا، وصاحب الاحتفال عدد من ورش عمل عن التوظيف والتشغيل وفرص العمل وتحديات التعاون بين الجامعات وتحديات نظام بولونيا التعليمى والاعتراف المتبادل بالشهادات وورشة عمل عن المصادر التعليمية المفتوحة واستراتيجيات تطوير التعليم المستمر.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وإنبى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وإنبى