جامعة الإسكندرية تشارك اجتماعات اتحاد الجامعات المتوسطية

شارك الدكتور عصام الكردى نائب رئيس جامعة اﻻسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل رئيس الجامعة اجتماعات اتحاد الجامعات المتوسطية والاحتفال بالعيد الخامس والعشرين لإنشاء الاتحاد والمنعقدة فى روما من ٢٠-٢١ أكتوبر، والذى شارك فيه رئيس جمهورية إيطاليا سرجيو ماتاريللا وإيرينا بوكوفا أمين عام اليونسكو والدكتور فرانكو ريتسى مؤسس الإتحاد والأمين العام.

وقال القائم بعمل رئيس الجامعة فى بيان اليوم، إن الاحتفالية لها أهمية بالتعاون بين جامعات شمال وجنوب المتوسط فى دعّم الأبحاث المشتركة والبرامج التعليمية والبحث العلمى وخدمة المجتمع والبيئة، كما أكد على أهمية التعاون الثنائى بين الجامعات القائم على تبادل الخبرات والأساتذة والطلاب والتعاون فى المشروعات المشتركة وعلى تقديره لنشاط اتحاد الجامعات المتوسطية فى المشروعات المنفذة والتى تشارك فيها جامعة الاسكندرية.

حضر الاجتماعات رؤساء وممثلين عن جامعات دول حوض البحر الأبيض المتوسط من مصر وألبانيا والجزائر وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا والأردن ولبنان والرأس الأسود والمغرب وفلسطين والبرتغال واسبانيا وسوريا وتونس وتركيا وفنلندا، وصاحب الاحتفال عدد من ورش عمل عن التوظيف والتشغيل وفرص العمل وتحديات التعاون بين الجامعات وتحديات نظام بولونيا التعليمى والاعتراف المتبادل بالشهادات وورشة عمل عن المصادر التعليمية المفتوحة واستراتيجيات تطوير التعليم المستمر.