سحر نصر توزع 40 ماكينة خياطة للسيدات من ذوى مصابى الألغام

وزعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الجمعة، فى محافظة مطروح، 40 ماكينة خياطة للسيدات من ذوى مصابى الألغام بالمحافظة، بقيمة إجمالية 120 ألف جنيه، كما سلمت 7 أسر من ضحايا الألغام 7 أكشاك تجارية بالإضافة إلى البضائع الخاصة بها بقيمة 100 ألف جنيه.

جاء ذلك على هامش افتتاح أول مركز للأطراف الصناعية بالمحافظة، بحضور الشركاء فى التنمية اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، وراينهولد برندر القائم بأعمال سفير وفد الإتحاد الأوروبى فى مصر، والمصطفى بن المليح الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وشيرى كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.

وأعلنت سحر نصر عن توفير منح بقيمة 500 ألف جنيه للمصابين من ضحايا الألغام، ومشروعات خاصة بتربية الدواجن يستفيد منها 40 أسرة بقيمة 60 ألف جنيه، اضافة إلى مركز الصناعات الزراعية الصغيرة بخط إنتاج زيت زيتون عالى الجودة، بقيمة 350 ألف دولار.