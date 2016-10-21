الأمم المتحدة تقر لجنة تحقيق دولية في حلب

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، على فتح “تحقيق خاص مستقل” في الأحداث بمدينة حلب السورية، حيث قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن الضربات الجوية تشكل جرائم حرب.

وبحسب رويترز فقد تبنى المجلس المؤلف من 47 دولة عضوًا ومقره جنيف، القرار الذي تقدمت به بريطانيا مع حلفاء غربيين وعرب بتصويت 24 دولة بالموافقة، و7 دول بالرفض، وامتناع 16 عن التصويت. وكانت روسيا والصين من بين الدول التي صوتت ضد القرار.

وطلب المجلس من لجنة التحقيقات الحالية التابعة للأمم المتحدة “فتح تحقيق شامل وخاص في الأحداث في حلب” لتحديد أي شخص مسؤول عن انتهاكات وقعت هناك وضمان محاسبته.