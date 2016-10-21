القوات العراقية تقتل قناصًا داعشيًا وتحرر 3 رهائن مصريين

أفاد التلفزيون العراقي المحلي بأن قوات الأمن الكردية قتلت مسلحًا بتنظيم داعش، وحررت 3 رهائن في كركوك، فيما تواصلت الاشتباكات مع الإرهابيين.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن موقع “السومرية نيوز” قول مصدر أمني في محافظة كركوك رفض الإفصاح عن هويته إن “قوة أمنية كردية قتلت قناصا تابعا لتنظيم داعش لجأ إلى فندق عتيق بوسط كركوك، وحررت 3 عمال مصريين كانوا محتجزين كرهائن بداخله”.

وأعلن ديوان الوقف السني العراقي في كركوك، اليوم الجمعة، إغلاق جميع المساجد، مما حال دون أداء المصلين لصلاة الجمعة إلى حين استقرار الأوضاع في المدينة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “القوات الأمنية تفرض سيطرة كاملة على الأوضاع في كركوك عدا عدد قليل من إرهابيي داعش يتحصنون في مواقع قليلة وهم محاصرون وتم قتل جميع المسلحين الذين هاجموا عددًا من مواقع المحافظة”.

وكان عدد من عناصر داعش هاجموا، صباح اليوم، عددًا من المقار في كركوك وتمكنت قوات الشرطة والأجهزة الأمنية من قتل عدد منهم، فيما تم فرض حظر على التجوال في المحافظة حتى إشعار آخر.

وأفاد مسؤول أمني في كركوك في تصريحات باندلاع اشتباكات بين القوات الأمنية وعناصر داعش في عدد من أحياء كركوك.

وأعلن المصدر أنه تمت السيطرة على منطقتي العروبة والنصر شرق المدينة بعد قتل جميع مسلحي داعش في المنطقة وبلغ عدد الجثث التي تم إخراجها من مدرسة الوركاء وسط حي العروبة 6 جثث.