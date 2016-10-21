وزير القوي العاملة: جثامين العمال المصريين المتوفين بالأردن تصل غدًا

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرًا من المستشار العمالي بالأردن ، أكد فيه أن جثامين المواطنين المصريين الثلاثة الذي توفوا صباح أمس الخميس، في حادث اختناق داخل بئر خلال عملية تنظيفه ، سيتم شحن جثامينهم غدا السبت ، علي طائرة مصر للطيران الرحلة رقم 740 التي ستغادر عمان الساعة السادسة صباحا .

وقال بيان صادر عن وزارة القوى العاملة، إن المستشار العمالي بالأردن أشرف الحريري، أكد أن المواطنين الثلاثة المتوفين من محافظ أسيوط مركز ديروط ، وهم : خلف محمد عبود حسن، ووحيد أبو العيون عبد الحفيظ عبد الجبار، ومحمد حمدي عبد الشكور عبد السميع ، وجاري متابعة القسم القنصلي لإجراءات استلام جثامين المتوفين صباح غد الجمعة ، ومن المنتظر وصول الجثامين إلي أرض الوطن بعد غد السبت.

ونوه الحريرى ، الى أن المواطنين المصريين الثلاثة لقوا مصرعهم في حادث أثناء قيامهم بتنظيف بئر ماء محفور لمسافة 15 مترا تحت الأرض في قرية “رحاب” بمحافظة المفرق بالأردن، وقد رجحت الشرطة المحلية تعرضهم لحالة اختناق ، ويجري متابعة التحقيقات مع السلطات المحلية المختصة ، فضلا عن متابعة مستحقات المتوفين بالضمان الإجتماعي فور إستلام المستندات من القسم القنصلي.