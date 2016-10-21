تناولي هذا المشروب قبل النوم بساعة : النتيجة في الصباح ...

سمر العشري

يؤدي تناول الوجبات الدسمة إلى الكثير من مشاكل الهضم واضطرابات في المعدة، مما يسبب عدم القدرة على النوم بشكل عميق ومريح .

موقع «هيلث فود هاوس» نصح بتناول مشروب طبيعي قبل الذهاب إلى النوم يحتوي على الزنجبيل والكركم وحليب جوز الهند، وأكد الموقع أن هذا العصير يساعد في القضاء على عُسر الهضم، ويُعزز عملية التمثيل الغذائي، كما أنه قد يساعد في إنقاص الوزن.

ويتكون العصير من: «ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل، 2 كوب من حليب جوز الهند، ملعقة صغيرة من الكركم، مع ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون، وملعقة من العسل العضوي».

طريقة التحضير:

يتم خلط جميع المكونات السابقة- ماعدا العسل- في وعاء كبير، وتُقلب جيداً حتى تحصل على خليط متجانس، ثم تُنقل إلى قِدر، وتُطهى على نار خفيفة، لمدة 5 دقائق، ومن ثَمَّ تتم إضافة العسل، ويتم تناول هذا المشروب قبل ساعة كاملة من الذهاب إلى النوم.

شبكةعيونالإخبارية

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