سفر وعودة 1598 مصريًا وليبيا و320 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1598 مصريًا وليبيًا و320 شاحنة فى الاتجاهين عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء مختار السنبارى، مدير أمن مطروح، إخطارًا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1177 إلى الجانب الليبى، بينهم 287 مصريا و899 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 351 بينهم 293 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و58 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير من العام الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 235 ألفا و309 مصريين.

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 171 شاحنة إلى الجانب الليبى وعودة 149 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.