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الحكومة اليمنية تدين تصريحات «توكل كرمان» المسيئة لمصر

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الحكومة اليمنية تدين تصريحات «توكل كرمان» المسيئة لمصر الحكومة اليمنية تدين تصريحات «توكل كرمان» المسيئة لمصر

توكل كرمان – أرشيفية

دانت اليمنية التصريحات المسيئة لجمهورية العربية والصادرة عن توكل عبدالسلام كرمان.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية اليمنية «سبأ» عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية، نفيه أن تكون كرمان تشغل أي منصب في وزارة أو أي جهة حكومية.

وقالت الوكالة “ما يصدر عن الناشطة كرمان، هو تعبير عن موقفها الشخصي ولا يعبر عن الحكومة اليمنية”، مؤكدة “أن الخارجية تستهجن هذه التصريحات التي تناقلتها بعض المواقع ، والمتضمنة إساءة لجمهورية مصر العربية الشقيقة وقيادتها”.

وأكدت الوكالة على لسان مصدر في وزارة الخارجية اليمنية “أن الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة وشعب الجمهورية اليمنية، يكنان كل الحب والتقدير للرئيس المصري عبدالفتاح وحكومته وشعبه، ولمواقف القيادة المصرية الداعمة لأمن واستقرار ووحدة اليمن، ومشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية”.

وأعربت الخارجية اليمنية عن استهجانها لأي إساءة لمصر وقيادتها، مؤكدة أن “العلاقات الأخوية بين البلدين استراتيجية ومصيرية، ولا يمكن أن تتأثر بأي شيء”.

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