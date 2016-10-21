عرض سائق أتوبيس مدينة نصر على الطب الشرعي لبيان تعاطية للمخدرات من عدمه

انتقل فريق من نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب لمعاينة موقع حادث تصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص في الحي العاشر، وأمرت بالتحفظ على السيارة الأتوبيس وانتداب خبراء اللجنة الهندسية للفحص والمعاينة.

كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن 9 أشخاص لقوا مصرعهم في الحادث، وأرسلت إلى المستشفى تستعلم عن حالة المصابين.

من ناحية أخرى بدأت النيابة التحقيق مع سائق الأتوبيس المتسبب في الحادث، وأكد مصدر قضائي أنه سيتم عرضه على الطب الشرعي لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.

ووقع ظهر اليوم الجمعة حادث تصادم بين أتوبيس نقل عام وسيارة ميكروباص أسفرت عن مصرع9 أشخاص وإصابة 6 آخرين.