فيديو.. مواطن يناشد السيسي إنهاء خصومة ثأرية بسوهاج تسببت في مقتل العشرات

ناشد محمود رمضان هاشم أحد مواطني قرية الطوايل، مركز سقلطا محافظة سوهاج، الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء مجدي عبد الغفار سرعة التدخل ووقف حمام الدم بقرية «الطوايل»، وذلك بعد تفاقم أحد المشاكل بيت عائلتين من القرية منذ أكثر من 8 سنوات، وسقوط عدد من الضحايا ليس بقليل من جانب العائلتين، وأيضًا وضع حد لأزمة الثأر والقتل بين العائلات بمحافظات الصعيد.

كما طالب “رمضان” مدير أمن سوهاج، والمحافظ، سرعة التحرك لأنهاء تلك الأزمة، قبل أن تتحول لكارثة حقيقية، في بلد فقير، يتدنى فيه مستوى الوعي والثقافة، ويسير فيها البعض بالسلاح عشوائيا، مضيفًا ان قوات الأمن حاولت التدخل لحل تلك المشكلة، بعد انتشار الذعر بالقرية، وقتل أحد أمناء الشرطة لكن لم ينتهي حمام الدم الي الان.

واستطرد المواطن قائلًا: “اناشد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أيضًا التحرك بعد أن شردت بعض الأسر، بسبب ذلك الاحتقان بين العائلتين، ويتم أطفالها، التدخل والمساعدة في إنهاء تلك الأزمة”.

كما شدد على أنه لا ينتمي لأحد العائلتين لكنه فقط يتمني أن يتوقف حمام الدم المتدفق منذ أكثر من 8 أعوام دون توقف بالقرية.

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