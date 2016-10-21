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نيابة جنوب الجيزة تأمر بحبس راقصة وزوجها لنشرهما مقاطع إباحية بالإنترنت

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نيابة جنوب الجيزة تأمر بحبس راقصة وزوجها لنشرهما مقاطع إباحية بالإنترنت نيابة جنوب الجيزة تأمر بحبس راقصة وزوجها لنشرهما مقاطع إباحية بالإنترنت

>كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس راقصة شهيرة باسم "رودى" وزوجها "محمد.ر" ويعمل كوافير، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بنشر محتوى إباحى على الإنترنت، وممارسة وتسهيل ممارسة الرذيلة، واتهام الراقصة بتهمة إضافية وهى الجمع بين زوجين بعقود زواج عرفية.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، وتحريات مباحث الإنترنت وإدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، حول الفيديوهات المنتشرة للمتهمين على "الإنترنت".

وكشفت التحقيقات، أن راقصة شهيرة باسم "رودى" متزوجة من كوافير يدعى "محمد.ر"، عملا على تصوير فيديوهات جنسية لهما ونشرها عبر شبكة "الإنترنت"، وتبين أن المتهمة تجمع بين زوجين بعقود زواج عرفية، وتم ضبط المتهمين داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الجيزة، بعد تتبع الفيديوهات المنتشرة ومعرفة الـ"ip" الخاص بالجهاز الذى قام بنشر مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، وبمواجهة المتهمين أنكرا صحة الاتهامات الموجهة إليهما، وادعا عدم صحة الفيديوهات المنتشرة عبر الإنترنت.


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