الداخلية تعلن السيطرة على الوضع بسجن المستقبل وهروب 6 مساجين

أعلنت وزارة الداخلية السيطرة الكاملة على الموقف داخل سجن المستقبل المركزى التابع لمديرية أمن الإسماعيلية، وذلك في أعقاب محاولة هروب عدد من السجناء.

وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمني – في بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم الجمعة – إنه تبلغ من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين سجن المستقبل المركزى التابع لمديرية أمن الإسماعيلية، بقيام عدد من نزلاء السجن بإحداث حالة من الفوضى في محاولة للهرب، حيث تمكن 6 من العناصر الجنائية نزلاء السجن من الهرب.

وأضاف مسئول مركز الإعلام الأمني أن الأجهزة الأمنية تمكنت من السيطرة على الموقف داخل السجن، وتتبع خط سير الهاربين، مشيرا الى انه عقب تبادل إطلاق أعيرة نارية مع أحد تلك العناصر أثناء هروبه خارج السجن، تم ضبطه عقب إصابته بطلق نارى.

وأشار إلى أن الواقعة أسفرت عن وفاة المواطن أحمد عبدالوهاب رزق، والذي تصادف تواجدة بمحل الواقعة، وإصابة الرائد محمد الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة أبوصوير، وعريف الشرطة محمد أبوالفتوح بطلقات نارية، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج .

وأكد أنه يجرى تكثيف الجهود لضبط باقى الهاربين، والوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.