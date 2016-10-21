رئيسة وزراء بريطانيا: ينبغي دراسة كل الخيارات لإنهاء الهجمات في حلب

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الجمعة إن على الاتحاد الأوروبي أن يدرس كل الخيارات للضغط على روسيا والرئيس السوري بشار الأسد لوقف الهجمات على مدينة حلب السورية.

ونقلت «رويترز» عن ماي قولها خلال مؤتمر صحفي بعد أول قمة لها في الاتحاد الأوروبي منذ توليها منصبها إنها دعت لإرسال رسالة قوية وموحدة بشأن سوريا.

وقالت “كنا واضحين للغاية بشأن دور روسيا وواضحين للغاية بشأن ضرورة أن يدلي الاتحاد الأوروبي بالتصريح الواضح الذي أدلى به و.. إذا استمرت الفظائع أن يدرس كل الخيارات وهذا بالضبط ما سنقوم به.”