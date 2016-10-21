تكريم حمدان بن راشد الشخصية الحضارية العربية لعام 2016

تكرم الجمعية العربية للحضارة والفنون الاسلامية يوم الاربعاء القادم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية بجائزة الشخصية الحضارية لعام 2016 .

ويمثل سموه فى تسلم الجائزة الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس ادارة هيئة آل مكتوم الخيرية.

ويقام حفل التكريم في ساحة معبد الكرنك في محافظة الاقصر المصرية بحضور اعضاء اللجنة العليا للجائزة خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للحضارة والفنون الإسلامية الذي يعقد تحت عنوان " التأثيرات المتبادلة بين الحضارات الإنسانية " ويستمر أربعة أيام بمشاركة وفود من 30 دولة إضافة إلى 100 أستاذ جامعي من مصر.

وأعرب الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم عن فخره واعتزازه لتمثيل والده سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم فى تسلم هذه الجائزة الحضارية المهمة والقيمة تقديرا لدور سموه المتميز في دعم ورعاية التواصل الحضاري وإثراء العلوم الإنسانية.

وأكد عمق العلاقات الاخوية بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والتى تتسم بالحرارة والدفء فى كل المجالات.. مشيرا الى علاقات التعاون بين جامعات الامارات وجامعات مصر خاصة جامعة القاهرة والاسكنرية وجنوب الوادي.

واكد بصفته رئيس مجلس ادارة هيئة آل مكتوم الخيرية استعداد الهيئة لزيادة الدعم المقرر لتمويل مشاريع خيرية في جمهورية مصر العربية.

ومن المقرر ان يلتقي الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم خلال زيارته مع الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة اضافة الى عدد من الشخصيات المصرية.

ويرافق الشيح راشد بن حمدان بن راشد وفد يضم سعادة ميرزا الصايغ عضو مجلس امناء هيئة آل مكتوم الخيرية مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وعبدالله الانصاري ومسعود صالح.

وكانت الجمعية العربية للحضارة والفنون الاسلامية اختارت سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الشخصية الحضارية لعام 2016 ..في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة العليا المشرفة على تلقي الترشيحات 2 أغسطس الماضي.

وتضم اللجنة الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري مدير عام منظمة الإيسيسكو والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة والدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ والدكتور محمد زينهم رئيس الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية والمهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب والدكتور أحمد الدبيان المدير العام للمركز الثقافى الاسلامى فى لندن والدكتور جورج نوبار عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ودكتور صلاح الدين الجعفراوى منسق عام الجائزة.