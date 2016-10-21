"الشباب والرياضة" تدعم نادى طنطا بـ2 مليون جنيه

كشف مسئول بمديرية الشباب والرياضة بالغربية اليوم الجمعة، عن موافقة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على دعم نادى طنطا الرياضى بمبلغ 2 مليون جنيه لتطوير وتحديث صالة الألعاب الرياضية بالنادى.

وأعلنت المدرية فى بيان لها اليوم، أن هذا الدعم سيكون حرصا من الوزارة على استكمال الدعم المخصص لعدد من المشروعات الرياضية فى الأندية بمختلف المحافظات لمواكبة التطور فى مجال المنشآت الرياضية.

ولفت البيان إلى أن الوزير كلف المختصين بوزارة الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالغربية للبدء فى الإجراءات التعاقدية الخاصة بتطوير وتحديث الصالة بالتنسيق مع نادى طنطا.