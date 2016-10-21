تشييع ٤ جثاميين بقرية "القداديح" بأسيوط ضحايا تصادم سيارة نقل بتروسيكل

شيع العشرات من أهالى قرية عرب القداديح التابعة لمركز أبنوب بشرق النيل فى محافظة أسيوط، اليوم الجمعة، ٤ جثامين بينهم طفلين لقيا مصرعهما مع سيدة وسائق، فى حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل.

وكانت السيارة تقل ١٢طفلًا بالطريق الصحراوى خلال توجههم إلى منطقة الوادى الأسيوطى للعمل فى أحد مزارع الريحان بينما يرقد "8" آخرين بقسم اﻹصابات بجامعة أسيوط.

وكان اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من المقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب يفيد وصول بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل، كان يحمل عمال يومية من الأطفال بقرية عرب القداديح غالبيتهم من الأطفال أثناء توجههم للعمل بإحدى المزارع بالقرب من أسيوط الجديدة.