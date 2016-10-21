غدًا.. جنايات القاهرة تنظر محاكمة 104 متهمًا في «أحداث الظاهر»

تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، غدًا السبت، جلسة محاكمة 104 متهمًا في في قضية «أحداث الظاهر».

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم، بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيوني وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وتخريب مباني وأملاك عامة.