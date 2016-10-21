غدًا.. محاكمة منفذي الهجوم الإرهابي على فندق بالغردقة

تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة, غدًا السبت، محاكمة المتهمين في واقعة اتهامهم بتنفيذ الهجوم الإرهابي على فندق «بيلا فيستا» بالغردقة في يناير الماضي، والذي أسفر عن إصابة 3 سائحين بجروح.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامي زين الدين، وعفيفي عبد الله المنوفي، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين بأمر الإحالة بأنهم في الفترة من 2015 إلى 2016 قاموا بتنفيذ عملية إرهابية بالتواصل مع صديقهم خريج كلية الهندسة «هارب»، والمنضم إلى تنظيم داعش الإرهابي بسوريا، وانضما إليه المتهمين أثناء تواجدهما في الغردقة وتواصلوا معه عبر شبكة المعلومات الدولية وطلب منهم الانضمام إلى التنظيم وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف السياح الأجانب المتواجدين بالغردقة.

ووجهت النيابة لهم عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والشروع في القتل وحيازة مواد مفرقعة.