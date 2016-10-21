غدًا.. النقض تنظر طعن «حباره» و6 آخرين على حكم إعدامهم بـ«مذبحة رفح الثانية»

تنظر محكمة النقض، غدًا السبت، الطعن المقدم للمرة الثانية من الإرهابي عادل حبارة ومتهمين آخرين، على الأحكام الصادر ضدهم بالإعدام شنقًا وبالسجن لمؤبد لـ 3 متهمين، والسجن المشدد 15 عامًا لـ22 متهم في إعادة محاكمتهم بقضية «مذبحة رفح الثانية»، والتي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قد قضت بمعاقبة حبارة و6 متهمين آخرين بالاعدام شنقًا، والمؤبد لـ 3 متهمين، والسجن المشدد 15 عاما على لـ22 متهم وبراءة 3 متهمين آخرين.

وجاءت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كالتالي: محمود مغاوري، عادل حبارة، أشرف محمود أبو طالب، أبو عبد الله المقدسي، ناصر علي، عبد الهادي سيد، عمرو زكريا، والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد لـ3 متهمين هم محمد إبراهيم، وأحمد مصبح أبو حراز، وعلي مصبح أبو حراز.

فيما حكم على 22 متهمًا بالسجن المشدد 15 عاما وهم: أحمد محمد عبد الله، ومحمد عكاشة ، ومحمد سليمان، وأحمد المصرى ، ومحمد عساكر، وإبراهيم يوسف، ومصطفى إبراهيم ، وإبراهيم محمد يوسف، ومصطفى سليم ، وإسماعيل عبد القادر، وفرح حسن، ومحمد يعقوب، محمد صلاح، وسعيد حامد مصطفى، محمد علي، أحمد سعيد، وسامح محمد باشا، وعبد الحميد طنطاوي، وبلال محمد ، ومحمود سعيد.

كما قضت بالبراءة لـ 3 متهمين هم: محمد البهنساوي، ورضا عطية، محمد عبد المعطي.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، والتي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس، واتهامات أخرى من بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.