هارب من حكم يقطع «كف يد» شخص كان يسير مع طليقته ببورسعيد

المراسل: جمال نوفل

قام أحد الأشخاص بقطع كامل لكف شخص آخر، كان يسير مع طليقته في حي الزهور ببورسعيد و تم نقله للمستشفي .

وورد بلاغ لقسم شرطة الزهور من مستشفى الزهور العام، بوصول أحمد السيد العربي أحمد الغريب، 36 سنه، مقيم بدائرة القسم مصاب بقطع كامل بكف اليد اليسرى ونزيف شديد والحالة العامة سيئة ولا يمكن إستجوابه.

تم نقله إلى مستشفى الإسماعيلية الجامعي، بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه و”السيد العربى جمعه” وشهرته السيد بن أمه”، 35 سنة، مقيم بدائرة المناخ ( هارب ) ، وذلك لسابقة مشاهدة المجني عليه لطليقته رفقة المتهم حال سيرهما سوياً بالطريق فقام بنهرهما ومعاتبته .

وعقب ذلك توجه المتهم إلى منطقة سكن المجني عليه وتعدى عليه محدثاً إصابته بسكينه كبيرة الحجم ولاذ بالفرار .

بسؤال “السيد السيد العربى أحمد الغريب”، (شقيق المصاب)، 40 سنه سائق ـ مقيم بدائرة قسم الضواحى أيدا ما جاء بالفحص، وإتهم المذكور بإحداث إصابة شقيقه .

وكلفت وحدة مباحث القسم، بسرعة ضبط المتهم والأداة المستخدمة ، وتحررالمحضر رقم 9726/2016 جنح قسم الزهور، وجارى العرض على النيابة العامة.