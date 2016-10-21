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الداخلية: ضبط متهم هارب من سجن المستقبل بالإسماعيلية وجار ملاحقة 5 آخرين

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الداخلية: ضبط متهم هارب من سجن المستقبل بالإسماعيلية وجار ملاحقة 5 آخرين الداخلية: ضبط متهم هارب من سجن المستقبل بالإسماعيلية وجار ملاحقة 5 آخرين

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه تبلغ من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين سجن المستقبل المركزى التابع لمديرية أمن الإسماعيلية بقيام عدد من نزلاء السجن بإحداث حالة من الفوضى فى محاولة للهرب، حيث تمكن  6 من العناصر الجنائية نزلاء السجن من الهرب.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف داخل السجن وتتبع خط سير الهاربين، وعقب تبادل إطلاق أعيرة نارية مع أحد تلك العناصر أثناء هروبه خارج السجن تم ضبطه عقب إصابته بطلق نارى .

 

وأسفر ذلك عن وفاة المواطن أحمد عبد الوهاب رزق والذى تصادف تواجده بمحل الواقعة، وإصابة الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة أبو صوير،  وعريف الشرطة محمد أبو الفتوح بطلقات نارية، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج، وجار تكثيف الجهود لضبط باقى الهاربين والوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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مصر 365