الأمن العام يضبط ٢٨٩ قضية مخدرات و4 تشكيلات عصابية خلال ٢٤ ساعة

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 289 قضية مخدرات، و4 تشكيلات عصابية، و3 مُتهَمَين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و89 متهم ومراقب هاربين، و483 دراجة نارية مخالفة، و5 سيارات مبلغ بسرقتهم، و5 قضايا إتجار فى الألعاب النارية، وتنفيذ 18326 حكم قضائى متنوع خلال ٢٤ ساعة.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.