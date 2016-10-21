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الأمن العام يضبط ٢٨٩ قضية مخدرات و4 تشكيلات عصابية خلال ٢٤ ساعة

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الأمن العام يضبط ٢٨٩ قضية مخدرات و4 تشكيلات عصابية خلال ٢٤ ساعة الأمن العام يضبط ٢٨٩ قضية مخدرات و4 تشكيلات عصابية خلال ٢٤ ساعة

الجمعة، 21 أكتوبر 2016 04:02 م

>كتب محمود عبد الراضى

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 289 قضية مخدرات، و4 تشكيلات عصابية، ومُتهَمَين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و89 متهم ومراقب هاربين، و483 دراجة نارية مخالفة، و5 سيارات مبلغ بسرقتهم، و5 قضايا إتجار فى الألعاب النارية، وتنفيذ 18326 حكم قضائى متنوع خلال ٢٤ ساعة.

 

يأتى ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 


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