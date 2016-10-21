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وليد توفيق يلتقي الموسيقارـ ملحم بركات ويفجّر مفاجأة

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الجمعة 21-10-2016 15:01

بيروت_ سيدتي نت

أعلن الفنان وليد توفيق عن تعاون سيرى النور قريباً يجمعه بالموسيقار ملحم بركات، هو عبارة عن أغنية بعنوان " غريب يا زمان".
وليد توفيق أعلن الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع "انستقرام"، وطمأن الجمهور إلى أنه تعافى من الوعكة الصحية التي ألمت به، بفضل الله عز وجلّ، وبدعاء الوالدين والمحبين، كما طلب الدعاء لشفاء وسلامة الموسيقار ملحم بركات، لكي يحتفلا معاً برائعة "غريب يا زمان" التي قام بتلحينها الموسيقار وكتب الشاعر الغنائي شفيق المغربي كلامها التي ستكون مفاجأة لجمهور الفنانين".
وكان النجم العربي قد خضع لعملية جراحية بعد تمزّق وتر في يده وتكلّلت العملية بالنجاح، لكنه غادر المستشفى وأمضى فترة في البيت للاستراحة قبل أن يعود إلى استئناف نشاطاته الفنية، بعد صيف حافلٍ بالحفلات والمهرجانات الغنائية، وآخرها مهرجان طرابلس الدولي.
أما بالنسبة إلى الموسيقار ملحم بركات، فلا يزال الغموض يحيط بوضعه الصحي، وسط تضارب في المعلومات حول حقيقة مرضه، إذ نفى صديق عمره الشاعر نزار فرنسيس إصابته بمرض السرطان، في حين ترفض زوجته، وكذلك أولاده الردّ على هواتفهم..
يُشار إلى أن أغنية وليد توفيق "غريب يا زمان" سوف تطرح قريباً وحصرياً عبر تطبيق أنغامي.

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سيدتي