بالفيديو... هكذا حقّق ميسي حلم يارا

نشرت الفنانة يارا فيديو ومجموعة صور تجمعها بنجم كرة القدم ليونيل ميسي، حيث سافرت الى اسبانيا لحضور المباراة التي خاضها فريق برشلونة أمام مانشتسر سيتي في الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبدو أن يارا حققت حلمها بلقاء النجم ميسي هناك، فاستغلّت الفرصة والتقطت معه مجموعة من صور "السيلفي" كما وقع لها على قميص فريق برشلونة رقم 10 الذي يحمل اسمه.

كما نشرت يارا صورة أخرى لها مع عدد من أعضاء فريق برشلونة من بينهم اللاعبين سواريز ونيمار وتييري هنري.

يارا علقت على الفيديو الذي نشرته عبر حساباتها على مختلف مواقع التواصل الخاصة بها، والذي يجمعها باللاعب ميسي "أخيراً، مع الحب، أفضل لاعب في التاريخ، الملك، أحلى لقاء وأحلى شعور في العالم".

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