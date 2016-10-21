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بالصور: سعد المجرد يزور أضخم طفلة في العالم ويتمنّى لها الشفاء

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الجمعة 21-10-2016 16:25

وفى سعد لمجرد بوعده للطفلة آية، التي شغلت الرأي العام المغربي والعربي، بعدما أفصحت عن معاناتها مع السمنة حيث اعتبرت أضخم طفلة في العالم بعدما بلغ وزنها120 كلغ، بينما سنها لا يتجاوز سنّها الـ11 عاماً.
وكانت آية قد عبّرت عن رغبتها بلقاء سعد المجرد الذي تعدّ من معجباته.
وتفاعل سعد مع ندائها ووعدها بزيارة، وبالفعل زارها في المصحة التي ترقد بها في قلب العاصمة الرباط .
وخطفت زيارته الأضواء، حيث سارع الزوار والطاقم الطبي لالتقاط صور معه .
أما آية فكانت في أوج سعادتها وهي تعانق سعد الذي عانقها ولبّى طلبها للغناء في جو من المرح والفرح، بل إنّ فرحة آية جعلتها تطلب من الجميع مناداتها باسم "أحلام"، وهو اسم الممثلة التي مثّل معها سعد منذ حوالي ثلاث سنوات مسلسل "نسيم".
ويبدو أن آية كانت تتابع المسلسل آنذاك بكل اهتمام.
لمجرد قال لسيدتي نت إنه أمضى وقتا ممتعاً مع اية، وإنه سيكرر زيارته لها متمنياً لها الشفاء العاجل.

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