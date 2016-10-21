بالصور: هذه هي أنجلينا جولي اللبنانية

أحدثت اللبنانية دُجا حجازي ضجّت كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها وأنوثتها، حتى أطلق عليها الرواد لقب "أنجلينا جولي العرب".

وتتشابه دُجا، البالغة من العمر 29 عاماً، بالوجه كثيراً مع مندوبة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنجلينا جولي Angelina Jolie ، كما أنها أكثر جاذبية منها بإطلالاتها، إذ إنها خبيرة في الموضة ووجه إعلاني يتنافس عليه خبراء التجميل.

واللافت أنّ أنجلينا جولي اللبنانية، وهي أمّ لولدين، لم تكتفِ بذلك، بل دخلت حالياً عالم التمثيل من أبوابه الواسعة، إذ بدأت بتصوير فيلم "بغمضة عين"، الذي تلعب فيه دور البطولة إلى جانب الفنّان اللبناني زياد برجي والإعلامي الكوميدي هشام حدّاد.

وتلعب دُجا في الفيلم، الذي تنتجه شركة Falcon Films، دور "نور" حبيبة "جاد" الذي يجسّد شخصيته النجم زياد برجي.

يذكر أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفتوا إلى شبه كبير أيضاً بين دُجا حجازي والممثلة العالمية الشهير ميلا كوينس Mila Kunis.