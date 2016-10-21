هجوم على الفنانة شمس والغزاة "وهميون"

تتعرض الفنانة شمس لهجوم من حسابات وهمية، أشارت إليها عبر تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مع صورة لنموذج من الأسماء الوهمية التي تغزو حسابها.

وكتبت شمس في تغريدتها " البيض شغال من كل صوب . منو يعرف برنامج يشيل الحسابات الوهمية . كل هذا عشان اختاروني صاحبة أنظف حساب على "تويتر"؟؟ يخرب بيت المرض".

وهذه التغريدة تشير الى أن حملة الحسابات الوهمية التي تقوم بمتابعتها لدحض مقولة إنّ متابعيها حقيقيين، يقوم بها فنان أو اكثر، خصوصاً أنها كانت قد أثارت الجدل قبل مدة، عندما أشارت أن معظم النجوم يملكون حسابات وهمية على مواقع التواصل الإجتماعي وأنهم يقومون بشراء الفانز.

وكان موقع "تويتر" أهدى الفنانة شمس تطبيقاً خاصاً بها، اضافة الى مميزات أخرى لأنّ حسابها الشخصي هو من الحسابات النادرة في العالم العربي التي تحتوي على متابعين حقيقيين مئة في المئة، ولأنّها أيضاً من الحسابات القليلة المؤثرة في العالم العربي..

يشار إلى أنّ الفنانة شمس أطلقت أخيراً أغنية وكليب بعنوان "زهقانة مليت” من كلمات عدنان الامير، الحان علي صابر، توزيع مهند خضر، مكس وصوت المهندس محمد عصمت، استوديو وليد الشامي، اخراج موسيقى واشراف عام محمد المهدي، انتاج شركة كوانيستي، وصرت الكليب تحت إدارة المخرج فادي حداد".