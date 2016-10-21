عادل المسلم ينفي الإتجار بالممنوعات ويؤكد أن طائرته الخاصة تأجير

الكويت_سيدتي نت

تطوّرت قضية القبض على المنتج والفنان الكويتي عادل المسلم وشريكه العراقي تطورات لافتة. ففي الوقت الذي أنكر فيه المسلم كلّ الاتهامات الموجّهة إليه بجلب واستيراد المؤثرات العقلية والإتجار بها، قررت النيابة العامة استمرار حبسه على ذمة القضية إلى يوم الأحد المقبل مع شريكه العراقي .

وذكرت مصادر قانونية لــ " سيدتي نت" أنّ 90% ممّا نشر في وسائل الإعلام أنكره المسلم ولم يعترف أمام النيابة بأيّ تهمة من الاتهامات.

وفجّرت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل "إن المسلم لا يملك منزلاً في الكويت بل يعيش في منزل بالإيجار، ولا يوجد أي مبالغ ضخمة في حسابه تصل إلى 30 مليون دولار مثلما نشر في مواقع التواصل وبعض وسائل الإعلام.

وفيما يتعلق بالطائرة الخاصة، ذكرت المصادر أنّ المسلم قام بتأجير الطائرة الخاصة مقابل مبلغ مالي بسيط، ولم يقم بشرائها مثلما تمّ تداوله.

وبسؤال "سيدتي نت" للمحامي مشاري الفليحان بصفته وكيلاً للفنان عبدالعزيز المسلم وشقيقه عادل المسلم، رفض الإجابة بشأن سير التحقيقات في ما يتعلق بقضية عادل المسلم، مؤكداً على إصدار بيان تفصيلي بعد انتهاء التحقيقات من النيابة العامة ولكلّ حادث حديث".

ونفى الفليحان كلّ ما نشر عن تصريحات ملفّقة على لسان الفنان عبدالعزيز المسلم وتناقلتها بعض الخدمات الإخبارية والمغرّدين في موقعي تويتر وانستقرام فضلاً عن الواتساب، موضحاً أن عبدالعزيز المسلم ليس له علاقة بالقضية نهائياً، ولم تصدر منه تصريحات تثير الفتنة وتشكّك بنزاهة رجال الأمن، إذ لم يصدر لا من عبدالعزيز ولا من عائلته الكريمة أيّ تصريح بهذا الخصوص.

وخلص قائلاً "تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين لموكليَّ بعد رصد العبارات المجرمة الصادرة منهم في مواقع التواصل الاجتماعي".