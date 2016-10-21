الغرغرة واستخدام خيط الأسنان خطوات ضرورية بعد خلع ضرس العقل

ضرس العقل هو آخر الأسنان فى القوس السنى وغالباً نموه يسبب ألماً شديدا، فيقوم كثيراً من الأشخاص بخلعه أو خلعهم جميعاً وفى بعض الحالات يقوم الأشخاص بخلع جزء من هذا الضرس.

ويقول الأطباء أنه يجب خلع الضرس إذا كان ينمو بالقرب من عصب الفك السفلى، وهذا يمكن أن يسبب كثير من المشاكل بشكل رئيسى، لأن هذه المنطقة تكون صعبة التنظيف و أكثر عرضة للإصابة، كما أن العمر عنصر مهم فى عملية خلع ضرس العقل فاصحاب السن الصغير لا يشهدون أى مضاعفات بعد خلعه وتوصى الدراسات الأشخاص الذين يزيد أعمارهم عن 35 عاماً بترك ضرس العقل لأنه لا يسبب أى مشكلة فى هذا العمر أو فيما بعد.

يوصى الأطباء بالقيام ببعض الأمور بعد عملية الخلع سواء خلع الضرس بشكل كلى أو جزئى :

1- استخدام فرشاه أسنان ضيقة

من أهم الأمور التى يوصى بها الأطباء بعد خلع ضرس العقل كما يوصى بتنظيفها مرتين يومياً ويجب أن تكون ألفرشاة ناعمة الشعيرات حتى لا تضر اللثة دون كما يوصى الأطباء بضرورة تنظيف اللسان لإزالة أى جزيئات من الطعام المتبقية.

2- استخدام خيط الأسنان

يساعد استخدام خيط الاسنان على التأكد من إزالة أى بواقى طعام قد تكون موجودة حول ضرس العقل أو داخل اللثة.

3- استخدام مطهر ألفم

من الأمور المهمة ايضاً استخدام مطهر ألفم بعد غسلها خاصة الغسول الذى يحتوى على مادة الكلورهيكسيدين التى تعزز من فاعلية الغسول والتى تطهر وتهدئ منطقة خلع ضرس العقل.

4- الغرغرة

يتسبب الخلع الجزئى للضرس الألم الناجم فالغرغرة تقلل من الالتهابات والتهيجات التى قد تحدث بسبب عملية الخلع.