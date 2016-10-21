توزيع 5 أطنان ونصف سكر علي أهالي ناصر ببني سويف بسعر 6 جنيهات‎ للكليو

المراسل: محمد شعبان

وزعت اليوم الجمعة، الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بمحافظة بني سويف برئاسة المحاسب خالد إبراهيم عويس، 5 أطنان ونصف سكر بسعر 6 جنيهات للكيلو على أهالي المركز بحد أقصى 2 كيلو للفرد الواحد، لمواجهة أزمة نقص السكر بالمحال التجارية من المعروض أمام المواطنين .

وقال رئيس المدينة، إن المحافظة عملت على مواجهة أزمة نقص السكر بالمحال التجارية، مما تسبب في إفتعال أزمة في المنتج، و ضخت كميات كبيرة لتوزيعها بين جميع مراكز المحافظة لسد إحتياجات للمواطنين .

وأضاف، أنه تم توزيع السكر علي قري طحا بوش وطنسا والبرج وكوم أبو خلاد بناصر، بواقع 2 كيلو كحد أقصي للفرد.