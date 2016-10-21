استشهاد فردي شرطي وإصابة مجند في انفجار عبوة ناسفة بالعريش

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، بانفجار عبوة ناسفة اليوم الجمعة، زرعها مجهولون بجانب الطريق الدائرى الكائن دائرة قسم أول العريش بمديرية أمن شمال سيناء.

وأفاد المسئول، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أنه حال سير سيارة فنطاس توزيع مياه على الأكمنة المتواجدة بالطريق، انفجرت العبوة مما أسفر عن استشهاد مساعد شرطة شريف بيومى محمد، شرطى محمود السيد عسقلانى، وإصابة المجند على على محمد بشظايا بالجسم جراء الإنفجار .

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة لتمشيط المنطقة وضبط القائمين على الواقعة .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .