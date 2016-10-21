تأبين الشاعر الراحل فاروق شوشة بالسفارة المصرية في الكويت

أقام المكتب الثقافي للسفارة المصرية بالكويت أمسية لتأبين الشاعر الكبير الراحل فاروق شوشة والذي يعد أحد حراس جمال اللغة العربية، مساء أمس الخميس تحت رعاية السفير المصري لدى الكويت ياسر عاطف بحضور عدد من الكتاب والمثقفين بالكويت واعدها الكاتب والروائي المصري ابراهيم فرغلي .

وأضاف الدكتور نبيل بهجت المستشار الثقافي في كلمته في افتتاح الأمسية، أنه يعتبر نفسه، مع عدة أجيال ممن درسوا على يد شوشة عبر برامجه الإذاعية والثقافية المؤثرة في تشكيل الوعي بجمال اللغة العربية وبالقيم الثقافية.

شارك في الندوة التي أدارها الكاتب الصحفي محمود حربي، عدد من المثقفين والإعلاميين من مصر والكويت، بتقديم شهادات عن الاديب الراحل ، بينهم من زامله في العمل في الإذاعة مثل الإعلامية الكويتية أمل عبدالله، والكاتب المسرحي الكويتي عبدالعزيز السريع والإعلامي حبيب عبدالله، بالإضافة إلى الدكتور أيمن بكر أستاذ النقد في جامعة الخليج.

أ ش أ