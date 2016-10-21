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ضبط 9 قطع أسلحة نارية بدون ترخيص بالمنيا

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ضبط 9 قطع أسلحة نارية بدون ترخيص بالمنيا ضبط 9 قطع أسلحة نارية بدون ترخيص بالمنيا

>المنيا – حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على 9 أشخاص بحوزتهم 9 قطع سلاح نارى بدون ترخيص فى حملة أمنية شنتها المديرية لضبط الأسلحة غير المرخصة.

 

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط 9 قطع سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين عبارى عن 3 بنادق خرطوش و6 فرد محلى الصنع وعدد من الطلقات النارية.

 

كما اسفرت نتائج الحملة عن ضبط 9 متهمين جنائيين هاربين من قضايا جنائية منها قضايا مخدرات وسلاح واتجار فى أسلحة نارية واستعمال قوة وسرقة سلاح، وتحرر عن الوقائع المحضر اللازم، كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 9 حالات تعرض للإناث فى الطريق العام وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة.


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