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ننشر تقرير أعمال الصيانة ومواجهة الأزمات لشركة مياه الشرب بدمياط

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ننشر تقرير أعمال الصيانة ومواجهة الأزمات لشركة مياه الشرب بدمياط ننشر تقرير أعمال الصيانة ومواجهة الأزمات لشركة مياه الشرب بدمياط

>دمياط - معتز الشربينى

كشف تقرير أعمال الصيانة ومواجهة الأزمات الصادر عن شركة مياه الشرب بمحافظة دمياط، اليوم الجمعة، عن حل شكاوى عدد من المواطنين بمناطق: (كسر أمام شارع البنك بتفتيش كفر سعد – أمام مصطفى كشك بعزبة طاحون كفر سعد – أمام منزل أشرف عبد الكريم كفر سعد البلد – أمام مزرعة الهنداوى بالإسماعيلية – شارع المدرسةالابتدائية بكفر سليمان – أمام رزق على نوارة بكفر المنازلة).

كما تمت صيانة خط 500 مم بطريق المشروع الوسطانى ،وصيانة خط 12" بمناطق مزلقان الكحيل – طريق أبو النوم بالوسطانى

وكذلك صيانة خط 6" بمناطق (عزبة واحد كفر سعد- طريق جمصة بالوسطانى- أمام المحطة المعالجة بكفر الغاب-طريق منشية ناصر الوسطانى ،بالإضافة إلى صيانة خط 4" بالمناطق (أمام كوبرى البربرى كفر سليمان –أمام ترعة الملجا بكفر سعد-شارع البنك بكفر الغاب- الركابية-أم الرزق ،وصيانة بريزة1/4 " بمناطق ( أمام المعهد الازهرى، عزبة نور -السوالم – كفر المنازلة-كفر سعد –التوفيقية (،وكذلك صيانة بريزة1/8 " بمناطق ترعة النيل كفر سعد إصلاح وعداية حديد 2" بكفر سليمان.


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