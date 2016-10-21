ننشر تقرير أعمال الصيانة ومواجهة الأزمات لشركة مياه الشرب بدمياط

كشف تقرير أعمال الصيانة ومواجهة الأزمات الصادر عن شركة مياه الشرب بمحافظة دمياط، اليوم الجمعة، عن حل شكاوى عدد من المواطنين بمناطق: (كسر أمام شارع البنك بتفتيش كفر سعد – أمام مصطفى كشك بعزبة طاحون كفر سعد – أمام منزل أشرف عبد الكريم كفر سعد البلد – أمام مزرعة الهنداوى بالإسماعيلية – شارع المدرسةالابتدائية بكفر سليمان – أمام رزق على نوارة بكفر المنازلة).

كما تمت صيانة خط 500 مم بطريق المشروع الوسطانى ،وصيانة خط 12" بمناطق مزلقان الكحيل – طريق أبو النوم بالوسطانى

وكذلك صيانة خط 6" بمناطق (عزبة واحد كفر سعد- طريق جمصة بالوسطانى- أمام المحطة المعالجة بكفر الغاب-طريق منشية ناصر الوسطانى ،بالإضافة إلى صيانة خط 4" بالمناطق (أمام كوبرى البربرى كفر سليمان –أمام ترعة الملجا بكفر سعد-شارع البنك بكفر الغاب- الركابية-أم الرزق ،وصيانة بريزة1/4 " بمناطق ( أمام المعهد الازهرى، عزبة نور -السوالم – كفر المنازلة-كفر سعد –التوفيقية (،وكذلك صيانة بريزة1/8 " بمناطق ترعة النيل كفر سعد إصلاح وعداية حديد 2" بكفر سليمان.