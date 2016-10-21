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هيئة الاستعلامات بأسيوط تناقش سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية

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هيئة الاستعلامات بأسيوط تناقش سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية هيئة الاستعلامات بأسيوط تناقش سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية

>أسيوط ـ ضحا صالح

نظمت الهيئة العامة للاستعلامات بجنوب أسيوط اليوم، لقاء إعلامى حول سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية  وذلك بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، وذلك عن طريق التركيز على طرح بدائل مناسبة أمام الشباب للعمل الحر الآمن داخل ، بدلاً من المغامرات المأساوية فى الهجرة غير الشرعية لأوربا.

واستعرض اللقاء المخاطر التى تواجه الشباب المهاجرين  بطريقة غير شرعية فى البلاد التى يهاجرون اليها ومخاطر السفر فى قوارب متهالكة، ثم تلا ذلك قيام الدكتور على ثابت الزائر الدولى فى مجال تطوير المشروعات الصغيرة والكاتب المتخصص فى الشئون الاقتصادية، بطرح خطط عمل وأفكار مبسطة امام الشباب لكيفية البدء فى مشروع صغير أو متناهى الصغر يعتمد على الموارد والاحتياجات المحلية للشباب فى القرى والمدن الصعيدية، وكيفية التغلب على العقبات التى تواجههم اثناء وبعد بدء تشغيل مشروعاتهم.

وقام الدكتور جمال العرينى من الصندوق الاجتماعى للتنمية بأسيوط، باستعراض بعض تجارب الصندوق الاجتماعى لتمويل مشروعات الشباب، والحوافز الضريبية والتسهيلات الادارية عند استخراج مستندات أى مشروع جديد.

وأكدت مروى سيد مسئولة الرأى العام بالهيئة العامة للاستعلامات بجنوب أسيوط، أنه تم الاتفاق خلال اللقاء مع الصندوق الاجتماعى على تنظيم دورات تدريبية للشباب فى أبوتيج على أدارة المشروعات الصغيرة، وذلك استجابة لرغبة الشباب فى الحصول على دورات تدريبية تؤهلهم لسوق العمل قبل مرحلة الاقتراض وبدء المشروعات، وهو ما رحب به مسئول الصندوق، حضر اللقاء عدد كبير من شباب القرى ومسئولى الجمعيات الأهلية بجنوب أسيوط.


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