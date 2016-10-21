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بالصور.. انطلاق رالى السيارات ببورسعيد لتنشيط السياحة

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بالصور.. انطلاق رالى السيارات ببورسعيد لتنشيط السياحة بالصور.. انطلاق رالى السيارات ببورسعيد لتنشيط السياحة

>بورسعيد - محمد عزام

انطلق ظهر اليوم الجمعة، سباق رالى السيارات بمحافظة بورسعيد دعما للسياحة، والذى تشارك فيه مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

 

واستقبل الفرق المشاركة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ولفيف من القيادات التنفيذية فى المحافظة، وأطلق شارة بدء السباق، وانطلق رالى السيارات من أمام ميدان الشهداء ببورسعيد الكائن فى شارع 23 يوليو بحى الشرق مرور بشارع محمد على وكانت محطته الأخيرة أمام الديوان العام للمحافظة.

 

وقال أحدالمشاركين فى الرالى إن فريقهم من أكبر فرق الرالى، وأشاد أحد المشاركين فى الرالى بنظافة المدينة وطيبة وتعامل أهلها مع الزائرين موجها رسالة إلى محافظات بقضاء إجازاتهم داخل محافظة بورسعيد والاستمتاع بجوها المعتدل ومناطقها السياحية.

 

واشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أنه يعمل جاهدا من أجل عودة بورسعيد على الخريطة السياحية مرة أخرى كما كانت فى السابق، لتوفير فرص عمل جديدة للشباب بمجال السياحة وجعلها منطقة جذب للسياح على مستوى العالم.

 

وسلم فريق رالى السيارات الدرع الخاص بهم لمحافظ بورسعيد والتقطوا معه عددا من الصور التذكارية داخل الديوان العام للمحافظة، وأكدوا أنهم سيقومون بجولة طوال اليوم فى المحافظة، وسيشاركون فى احتفالية ستقام اليوم على أحد الشواطئ الخاصة ومسابقات وألعاب فى المياه.

 

 

 


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