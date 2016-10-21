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خادم الحرمين ومحمد بن زايد يبحثان العلاقات الأخوية وقضايا المنطقة

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خادم الحرمين ومحمد بن زايد يبحثان العلاقات الأخوية وقضايا المنطقة خادم الحرمين ومحمد بن زايد يبحثان العلاقات الأخوية وقضايا المنطقة

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين وسبل تعزيزها، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية، والمستجدات الراهنة في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، اليوم في مزرعة العوجا بالرياض، بحضور الامير مقرن بن عبدالعزيز ال سعود والامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ال سعود امير منطقة الرياض والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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