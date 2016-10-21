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حى مصر الجديدة يحذر من فض أختام غلق الكافيهات والمحلات المخالفة

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حى مصر الجديدة يحذر من فض أختام غلق الكافيهات والمحلات المخالفة حى مصر الجديدة يحذر من فض أختام غلق الكافيهات والمحلات المخالفة

إبراهيم صابر، رئيس حى الجديدة

أعلن إبراهيم صابر، رئيس حى مصر الجديدة، بدء تفعيل القانون رقم 72 لسنة 2016 فى شأن المحال العامة، والذى يقضى بالحبس سته أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه فى حالة فض الأختام، وإخطار قسم الشرطة للإحاله إلى النيابه العامه لتطبيق العقوبة.

وشن حى مصر الجديدة، اليوم الجمعة، حملة على الكافيهات والمطاعم بشارع الحرية بمنطقة الماظة وتم إغلاق كافيه” Macan” ، بالعقار رقم 3 شارع الحرية بقرار غلق رقم 148 لسنة 2016 K ، و إزالة الإشغالات بمنطقة الردود الأمامية.

كما تم إغلاق كافيه ” “Dante بالعقار رقم 5 شارع الحرية، بالقرار رقم 146 لسنة 2016 ، والمطبخ الموجود بالجراج بالقرار رقم 147 لسنة 2016 .
> وأوضح رئيس حى مصر الجديدة، أنه تم تحذير المالكين من فض أختام الغلق دون الحصول على ترخيص رسمى، لافتاً إلى تطبيق القانون 72 بحق المخالفين .
> وأشار إلى توجيه إنذارات لأصحاب المحلات التى تدار دون تراخيص أو مخالفة للتراخيص المنصرفة لها، مبيناً أنه تم حصر جميع الكافيهات والمحلات التى تعمل بدون ترخيص تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكيها.

 

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