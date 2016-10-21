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النيابة تحقق مع سائق أتوبيس مدينة نصر.. و10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى

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النيابة تحقق مع سائق أتوبيس مدينة نصر.. و10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى النيابة تحقق مع سائق أتوبيس مدينة نصر.. و10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى

جانب من الحادث

قال اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، إن النيابة العامة تحقق حاليًا مع سائق الهيئة المتسبب فى حادث الحى العاشر بمدينة نصر صباح اليوم، والذي راح ضحيته 7 قتلى و8 مصابين .

وأضاف علي، في تصريحات صحفية اليوم، أن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، قرر صرف 10 آلاف جنيه من ميزانية المحافظة لأسرة كل متوفى فى الحادث.

 وشدد على حرص الهيئة على متابعة أداء السائقين وقياس مهاراتهم فى القيادة من خلال دورات تدريبية بمركز تدريب الهيئة بالمنيب، كما يتم إجراء تحاليل دورية للمخدرات بغرض التأكد من تركيزهم خلال القيادة.

واعتبر رئيس الهيئة، الحادث خطأ فردي لسائق من بين 2400 سائق يتبع الهيئة، “ولا يعدوا مثالا يحتذى به وقدوة فى القيادة”، موجهًا التعازى ﻷهالى المتوفين.

وأكد أن المخطئ سينال جزاؤه بعد  انتهاء تحقيقات النيابة، مطالباً السائقين بضرورة اتباع خطوط السير المحددة واحترام قواعد المرور.

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