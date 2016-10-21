تاجر يبلغ عن عبوة هيكلية متصلة بأسلاك وتايمر أمام منزلة بالقنطرة

عثر تاجر بالإسماعيلية على عبوة هيكلية متصله بعدد من المواسير والأسلاك المزودة بـ"تيمر" أمام منزله بشارع السويس بالقنطرة غرب.

وتلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من العميد محمد سلطان مأمور مركز شرطة القنطرة غرب بتلقيه بلاغ من أحد التجار عثر على عبوة هيكلية متصل بها مواسير وأسلاك كهربائية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم استدعاء خبراء المفرقعات وتم فرض كردون أمنى حول العبوة وتأمين المكان وبفحص العبوة تبين أنها مواسير شبيهة بالشماريخ وبداخلها أسمنت ومتصلة بأسلاك ومزود بـ"تيمر" لايعمل.

وقال مصدر أمنى أن العبوة سلبية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق .