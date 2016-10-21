إحالة مسئولى سجن المستقبل بالإسماعيلية للنيابة العامة بعد هروب 6 سجناء

تباشر نيابة الإسماعيلية الكلية تحقيقاتها مع قيادات ومسئولى سجن المستقبل بالإسماعيلية، بعد هروب 6 سجناء من السجن.

وكان اللواء محمد الخولى، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، قد حرر محضراً بواقعة الهروب وتم قيده بمركز شرطة أبوصوير، وعرضه على النيابة الكلية لتتولى التحقيق فى الواقعة.

وكان سجن المستقبل بالإسماعيلية تعرض ليلة أمس إلى عملية هروب جماعى من السجناء، عقب إطلاق أعيرة نارية كثيفة من داخل السجن وخارجه، ما أدى إلى إصابة الشرطى محمد أبوالفتوح بطلق نارى ووفاة مواطن آخر من قرية الواصفية القريبة من السجن، وإصابة الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث أبوصوير بطلق نارى بالرأس أثناء مطاردة المساجين الهاربين، وتم نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس التخصصى وحالته العامة سيئة للغاية.