استشهاد رئيس مباحث أبوصوير متأثرا بإصابته من هاربين بسجن الإسماعيلية

أعلن مصدر طبى، منذ قليل، استشهاد الرائد محمد الحسينى، رئيس مباحث قسم شرطة أبوصوير، متأثرا بإصابته بعد توقف المخ والقلب، ومن المقرر تشييع الجنازة من مسقط رأسه بمحافظة بورسعيد.

وكان سجن المستقبل بالإسماعيلية تعرض، ليلة أمس، لعملية هروب جماعى من السجناء، عقب إطلاق أعيرة نارية كثيفة من داخل السجن وخارجه، ما أدى إلى إصابة الشرطى محمد أبو الفتوح بطلق نارى ووفاة مواطن آخر من قرية الواصفية القريبة من السجن، وإصابة الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث أبوصوير بطلق نارى بالرأس أثناء مطاردة المساجين الهاربين، وتم نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس التخصصى وحالته العامة سيئة للغاية.