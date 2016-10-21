ساندرا بولوك وسنوات من الأناقة

ساندرا بولوك النجمة صاحبة الـ52 عاماً، والتي عزمت على البقاء شابة ومفعمة بالحيوية مهما تقدّمت بالسن، تتميّز بأسلوب أنثوي يجمع البساطة والشياكة في آن واحد. ففي كل مرة تظهر فيها على السجادة الحمراء تسحر الجميع بإطلالتها الناعمة والمبهرة.

تركز ساندرا في خياراتها على الفساتين الكلاسيكية الطويلة الموقعة من كبرى دور الأزياء والتي غالباً ما تكون مكشوفة عند الأكتاف. كما أنها تميل إلى الأسلوب العملي في انتقاء أزيائها اليومية وإطلالاتها على السجادة الحمراء. فأحيانا نراها في فساتين ناعمة وبسيطة وأحيانا أخرى تتسم فساتينها بتصاميم فاخرة. لكنها تحتفظ دائماً بلوك مميز واختيارات تناسب شكل جسمها حتى وإن كانت لا تواكب أحدث صيحات الموضة.

تنوّع ساندرا في اختيار الألوان لفساتينها، فنراها تميل أحياناً إلى الألوان الهادئة والناعمة فيما تتجه في إطلالات أخرى إلى الألوان الصاخبة والحيوية.

إليك مجموعة صور لإطلالات النجمة ساندرا بولوك، فهل تعتقدين أنها تستحق لقب أيقونة الموضة؟