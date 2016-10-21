بالصور.. ضبط 68 طن مواد غذائية فاسدة في بني سويف‎

المراسل : محمد شعبان

تمكنت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة ببني سويف برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، وبإشراف الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي بالمديرية، الجمعة، من ضبط 68 طن و800 كيلو جرام مواد غذائية فاسدة، وبها حشرات في مركز الواسطي .

وضبط فريق من مراقبة الأغذية بمركز الواسطى بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي خلال حملة على أحد المصانع بكوم أبو راضي بالمنطقه الصناعية 221 برميل بلاستيكي معبأ بالمخلل منتهي الصلاحية، وبدون بيانات، وتبين وجود حشرات وذباب مما يقدر بـ22 طن .

كما تمكنت الحملة من ضبط 15ألف 372 عبوة خاصة بتصنيع المواد الغذائية بدون بيانات، وعليها علامات صدأ زنة العبوة 3 كيلو جرام، وتقدر الكميات المضبوطة بـ46 طن .

وأثناء الحملة تم ضبط 40 شيكارة مدون عليها منتج غذائى زنة الشيكارة 20 كيلو جرام وتبين إنها منتهية الصلاحية بما يقدر بـ 800كيلو جرام، ويقدر ما تم ضبطه اليوم بـ 68 طن و800 كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة .

تم التحفظ على الكميات المضبوطة تحت حراسة مركز شرطة الواسطى، وحرر محضر بالضبط، لحين صدور قرار النيابة العامة بإعدامها .