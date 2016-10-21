الهلال الأحمر يعرض على وزيرة التضامن خطط تطويره

عقد المركز العام للهلال الاحمر المصري، إجتماع مجلس الإدارة أمس الخميس، حيث ترأست الاجتماع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الاحمر المصري، بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين عضو مجلس إدارة الجمعية والدكتورة مؤمنة كامل أمين عام الهلال الاحمر المصري والتي استعرضت أهم إنجازات الجمعية خلال الثلاث أشهر الأخيرة.

وقال بيان للوزارة، إن الإجتماع شهد عرض كامل لأهم مستجدات العمل وخطط التطوير المستقبلية للهلال الأحمر المصري، خاصا في مجال الاستعداد والاستجابة للكوارث.

وتم أيضا عرض المساعدات الإنسانية التي قدمها الهلال الأحمر المصري للوافدين واللاجئين من الدول التي تعاني صراعات على أراضيها. وقد أكدت الوزيرة غادة والي على ضرورة تقديم كافة سبل الدعم والمساعدات الممكنة لهؤلاء الأشقاء اللاجئين وأسرهم.

من جهة أخرى، تم خلال الاجتماع عرض المساهمات التي قدمها الهلال الأحمر المصري في عام 2016 لإدخال مستلزمات للهلال الاحمر الفلسطيني والتي شملت 7 سيارات إسعاف مقدمة من الهلال الأحمر السوداني.

كما قامت سلطنة عمان بتقديم 7 طن أدوية ومستلزمات طبية و10 طن كتب مدرسية مقدمة من الأزهر الشريف.

وعلى صعيد المساعدات الدولية، أسند البنك الإسلامي للتنمية بجدة الى الهلال الأحمر المصري إتاحة مواد غذائية قيمتها 1.600000 جنيها مقدمة لليبيا ، وكذلك أدوية ومستلزمات طبية مقدمة لأفغانستان بقيمة مليون جنيه.

واستعرضت الأمين العام للهلال الأحمر المصري جهود تطوير بنك الدم والتقدم في تنفيذ الخطة التي بدأت في عام 2014 وتستهدف 3217 قربة مجمعة داخليا، كما تستهدف أيضا 24301 وحدة بلازما وذلك بالإضافة لتطوير البنية التحتية والأجهزة الخاصة ببنك الدم.

كما تم خلال الاجتماع عرض مشاركة الهلال الأحمر المصري بالمناورة البحرية مصر 3 والتي نفذها مركز البحث والإنقاذ الرئيسي التابع للقوات المسلحة بميناء بورسعيد. وتضمنت سيناريو غرق إحدى مراكب الهجرة غير الشرعية وسرعة الإستجابة من متطوعي الهلال الاحمر المصري لتقديم الاسعافات الأولية والدعم النفسي للمصابين.

وأكدت الأمين العام للجمعية، أن الهدف من المشاركة رفع مستوى استعداد واستجابة المتطوعين لمواجهة حوادث الهجرة غير الشرعية.

يذكر أن، الإجتماع حضره كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، ونازلي قابيل أمين صندوق وعضو مجلس الإدارة ، والدكتورة صفاء الباز والدكتورة تهاني عمر عضوتا مجلس الإدارة.

كما حضر أيضا الدكتور أيمن السعيد رئيس مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر بالغربية وعضو المجلس والدكتور على محمود مبارك سكرتير عام مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر بسوهاج وعضو المجلس وفاروق عنان عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر بالإسكندرية وعضو المجلس.