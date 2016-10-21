أخبار عاجلة

لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«الجيزة» تستعد لطرح 300 فدان بالواحات البحرية للاستثمار

Google+ Print
«الجيزة» تستعد لطرح 300 فدان بالواحات البحرية للاستثمار «الجيزة» تستعد لطرح 300 فدان بالواحات البحرية للاستثمار

محافظ الجيزة

أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم طرح 264 فدان بالواحات البحرية مخصصة للأستثمار السياحى لإقامة فنادق ومدينة ترفيهية بالإضافة الى 33 فدان مخصصة للسياحة العلاجية ، وتقع هذه المساحات ضمن البروتوكول الموقع مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة .

وقال المحافظ فى بيان اليوم الجمعة، إن الواحات البحرية تملك مقومات سياحية واستثمارية هائلة لذا تسعى المحافظة الى إحداث تنمية شاملة بها لتشجيع السياحة .

وكان “المحافظ” قد أفتتح خلال زيارته للواحات البحرية العديد من المشروعات منها أعمال تنجيل ملعبين بمركزى شباب منديشة ونزل الشباب بالنجيل الصناعى ضمن 5 مراكز تم الانتهاء منها.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء بيت الطالبات بمنديشة على مساحة 6000 م بتمويل 6,1 مليون جنية كما أفتتح مبنى هندسة الميكانيكا والكهرباء والذى أنشئ بمعرفة وزارة الموارد المائية والرى بتكلفة 1,4 مليون جنية وخلال اللقاء الجماهيرى الذى عقدة المحافظ مع اهالى الواحات البحرية أعلن عن تخصيص 8 ملايين جنية لتنفيذ الوصلات المنزلية بمشروع الصرف الصحى بالباويطى بدعم من أتحاد بنوك .

وأضاف، أن أحد المستثمرين سيساهم فى علاج سوسة النخيل وتوفير المبيدات اللازمة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وإنبى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وإنبى