«الجيزة» تستعد لطرح 300 فدان بالواحات البحرية للاستثمار

أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم طرح 264 فدان بالواحات البحرية مخصصة للأستثمار السياحى لإقامة فنادق ومدينة ترفيهية بالإضافة الى 33 فدان مخصصة للسياحة العلاجية ، وتقع هذه المساحات ضمن البروتوكول الموقع مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة .

وقال المحافظ فى بيان اليوم الجمعة، إن الواحات البحرية تملك مقومات سياحية واستثمارية هائلة لذا تسعى المحافظة الى إحداث تنمية شاملة بها لتشجيع السياحة .

وكان “المحافظ” قد أفتتح خلال زيارته للواحات البحرية العديد من المشروعات منها أعمال تنجيل ملعبين بمركزى شباب منديشة ونزل الشباب بالنجيل الصناعى ضمن 5 مراكز تم الانتهاء منها.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء بيت الطالبات بمنديشة على مساحة 6000 م بتمويل 6,1 مليون جنية كما أفتتح مبنى هندسة الميكانيكا والكهرباء والذى أنشئ بمعرفة وزارة الموارد المائية والرى بتكلفة 1,4 مليون جنية وخلال اللقاء الجماهيرى الذى عقدة المحافظ مع اهالى الواحات البحرية أعلن عن تخصيص 8 ملايين جنية لتنفيذ الوصلات المنزلية بمشروع الصرف الصحى بالباويطى بدعم من أتحاد بنوك مصر .

وأضاف، أن أحد المستثمرين سيساهم فى علاج سوسة النخيل وتوفير المبيدات اللازمة .