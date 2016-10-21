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استشهاد رئيس مباحث أبو صوير في مطاردة مساجين هاربين بالإسماعيلية

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استشهاد رئيس مباحث أبو صوير في مطاردة مساجين هاربين بالإسماعيلية استشهاد رئيس مباحث أبو صوير في مطاردة مساجين هاربين بالإسماعيلية

سجن المستشقبل أرشيفية

المراسل ـ جمال نوفل:

استشهد الرائد محد الحسيني رئيس ماحث مركز أبو صوير بالإسماعيلية، الجمعة، متأثرًا بطلق ناري في الرأس، بعد مطاردة مع مساجين هاربين من سجن المستقبل بالإسماعيلية.

 كان عدد من المساجين بسجن المستقبل بالاسماعيلية قد هربوا مس أمس، وأثناء مطاردة تهم تم تبادل إطلاق نار مع رجال الشرطة، حيث أصيب الرائد محمد الحسيني بطلق ناري في الرأس “فتحتي دخول وخروج” , وتم نقله بطائرة مجهزة طبيًا لمستشفي المعادي بالقاهرة، إلا أنه توفي نتيجة سوء حالته، وإصابته بتهتك في المخ .

ومن المقرر أن تشيع جنازته في مسقط رأسه ببورسعيد خلال الساعات المقبلة .

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